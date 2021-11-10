Казахстанцы едут в Бишкек, чтобы получить вакцину Pfizer?

Иностранцы, которые находятся в Кыргызстане по работе или другим определенным причинам, могут получить вакцину от COVID.
Об этом агентству АКИpress сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
«Ни одному иностранцу мы не отказываем. Если они находятся в Кыргызстане, то могут прийти в пункт вакцинации и получить прививку от коронавируса. Это есть в положении», — сказала она.
Ранее в соцсетях обсуждали, что граждане Казахстана приезжают в Кыргызстан, чтобы вакцинироваться Pfizer.
«После таких сообщений мы проверили данные. Большого наплыва из Казахстана нет, получают вакцины те, которые здесь работают или приезжают по определенным причинам. В некоторых прививочных пунктах Бишкека получили вакцину 2-3 иностранцев», — проинформировала она.
Ишенапысова также озвучила, что кыргызстанцы могут привиться от коронавируса в Казахстане и России.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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