Что нужно делать, если подача электроэнергии автоматически прекратилась из-за лимита? Официальный ответ

В случае превышения гражданами лимита на потребление электроэнергии, «умные» счетчики самостоятельно прекращают подачу электроэнергии.

Об этом информационному агентству Sputnik Кыргызстан сообщили из пресс-службы ОАО «Северэлектро».

Стало известно, что для однофазных потребителей установлен лимит в 5 киловатт, а для трехфазных – 10 киловатт. В случае превышения лимита электроэнергия у абонентов будет отключаться автоматически.

«Если у абонента прекратилась подача электроэнергии из-за превышения лимита, человек можно самостоятельно подключить электроэнергию. Для начала нужно отключить электроприборы, а потом нажать кнопку на счетчике. Расположение и цвет этих кнопок отличаются в зависимости от модели счетчика», — сообщили из пресс-службы.

«Северэлектро» обслуживает абонентов в Бишкеке, Таласе, Чуе. Из компании сообщили, что позднее они озвучат информацию о том, как собираются контролировать абонентов, у которых не установлены умные счетчики.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org