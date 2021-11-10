Шаршенбек Абдыкеримов заплатил певцу 2,5 млн сомов за три песни

Кандидат в депутаты от Нарынского избирательного округа № 33 Шаршенбек Абдыкеримов сообщил агентству «АКИpress» о том, что заплатил певцу 2,5 млн сомов за исполнение патриотических песен.
Журналист задал вопрос: «Вы являетесь одним из состоятельных людей Кыргызстана. Насколько мы знаем, богатые люди на свои юбилеи, мероприятия за большие гонорары приглашают артистов из-за рубежа. Было ли такое в вашей практике?»
«По работе я часто выезжаю за границу. Но летом я не изменяю традициям – отдыхаю на Иссык-Куле. И как-то раз во время такого отдыха я решил пригласить певца Токо (Токтобека Асаналиева). Я позвонил ему. Он находился в Нарыне. Я сказал ему: «Если ты приедешь в течение двух часов из Нарына и исполнишь три песни про Ат-Башы и Нарын, я заплачу тебе 2,5 млн сомов». Он согласился. Я не знаю до сих пор, он приехал из-за денег или из-за уважения ко мне. Но он за час и 55 минут приехал из Нарына на Иссык-Куль и исполнил песни. Я в свою очередь исполнил свое обещание и выплатил гонорар – 2,5 млн сомов», — ответил Абдыкеримов.
Шаршенбек Абдыкеримов добавил, что является патриотом своей родины, что песни о родине бесценны. Он даже был готов повысить гонорар до 4 млн сомов, если бы певец начал с ним торговаться.
Источник: Argument.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!