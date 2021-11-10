ГКНБ: Задержан сотрудник УВД Октябрьского района г.Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". Материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики.

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере правоохранительных органов проведено задержание сотрудника УВД Октябрьского района г.Бишкек с поличным при получении взятки.

Установлено, что сотрудник УВД Октябрьского района в корыстных целях инициировал фиктивное заявление в отношении отдельных граждан КР за якобы кражу денежных средств. В результате, путем оказания морально-психологического давления требовал 80 000 (восемьдесят тысяч) сомов за прекращение рассмотрения заявления.

Материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики.

4 ноября 2021 года в рамках проведенных мероприятий, совместно с СВР МВД КР на территории с.Кок-Жар Октябрьского района г.Бишкек, при получении взятки был задержан заместитель начальника СКМ УВД Октябрьского района г. Бишкек майор милиции Н.Э.Д.

При обыске автомашины сотрудника УВД были обнаружены боевые патроны от ПМ, АК-47, 5600 дол. США и паспорта не установленных граждан.

Задержанный Н.Э.Д. решением суда Октябрьского района г. Бишкек водворен на 2 месяца в СИЗО ГКНБ.