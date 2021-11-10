ГКНБ КР: Задержан лидер РЭО «Хизбут-Тахрир» по южному региону КР

Бишкек, "Саясат. kg". Установлено, что Ш.Ш. с использованием поддельного документа удостоверяющую личность скрывался на территории КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, пресечена подрывная деятельность иностранного гражданина - лидера РЭО «Хизбут-Тахрир» по южному региону КР, организовавшего подпольную экстремистскую сеть.

Так, 04 ноября 2021 года на территории г.Ош задержан разыскиваемый правоохранительными органами РУ Ш.Ш., который являлся ответственным за деятельностью РЭО «Хизбут-Тахрир» по Республике Узбекистан, активно занимался со своими единомышленниками подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур «Хизбут-Тахрир» в южных регионах КР.

Установлено, что Ш.Ш. с использованием поддельного документа удостоверяющую личность скрывался на территории КР.

На основании собранной доказательной базы, руководствуясь ст.98 УПК КР Ш.Ш. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.