Выборы-2021. Акылбек Жапаров призвал чиновников не вмешиваться в агитацию

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сделал заявление о принимаемых мерах по обеспечению прозрачности выборного процесса.

По его словам, в рамках реализации поручения президента Садыра Жапарова кабмин продолжает принимать комплекс мер по организации честных, справедливых и прозрачных выборов, а также по предотвращению использования административного ресурса.

В своем заявлении Акылбек Жапаров напомнил, что 1 ноября подписан Указ «О мерах по обеспечению честных, справедливых и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша». В его рамках разработан план мероприятий.

Министерство внутренних дел и Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировали 59 случаев нарушения избирательного законодательства.

Из них 29 дел поступило в координационную группу ЦИК (в октябре 2020 года было зарегистрировано 466 нарушений. — Прим. 24.kg).

Председатель кабмина подчеркнул, что в течение 10 дней с момента начала агитационной кампании в связи с нарушениями избирательного законодательства Кыргызской Республики и недостаточным исполнением указа главы государства приняты следующие решения:

- глава государственной администрации Лейлекского района Баткенской области — аким отстранен от занимаемой должности;

- мэру Исфаны объявлен выговор.

- За участие студентов Оша в агитационных мероприятиях:

- уволены декан педагогического факультета Ошского государственного университета Б.Б. Муратбаев и три преподавателя этого же факультета;

- уволен ректор Ошского государственного университета К.Г. Кожобеков;

- министру образования и науки и мэру южной столицы объявлены выговоры.

«Руководители, получающие заработную плату из бюджета, вам не нужно участвовать в агитационных мероприятиях. Выполняйте свои прямые должностные обязанности. Ваша задача — обеспечить условия для проведения выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию путем голосования в день выборов. Не вмешивайтесь в выборный процесс. Уважаемые руководители, если вы не хотите быть освобожденными от занимаемых должностей, четко исполняйте указ президента, и тогда ваша репутация будет чиста перед кыргызским народом», — призвал Акылбек Жапаров, добавив, что он, как глава кабмина, требует этого.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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