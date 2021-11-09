Чем занимаются кыргызстанцы в свободное время? Интересная статистика

Как показала статистика, граждане страны в основном развлекаются и смотрят телевизор в свободное время.

Немногие занимаются спортом.

Кыргызстанцы ежедневно тратят 3 часа 48 минут на развлечения. Об этом говорится в исследовании Национального статистического комитета по определению бюджета времени.

Исходя из ответа опрошенных о том, чем они занимаются в свободное время, выявлены следующие усредненные показатели за сутки:

– Отдых и развлечения – 3 часа 48 минут;

– Театр, музей, концерт, дискотека, спортивные и иные мероприятия – 1 минута;

– Просмотр телепередач – 1 час 59 минут;

– Прослушивание радиопередач – 2 минуты;

– Чтение газет, журналов и художественной литературы – 6 минут;

– Хобби, игры, компьютер – 10 минут;

– Спорт – 17 минут;

– Спорт и упражнения – 2 минуты;

– Прогулки – 15 минут;

– Беседы (разговоры) – 47 минут;

– Другие виды отдыха – 26 минут;

– Религиозные, политические и иные собрания – 8 минут.

Стоит отметить, речь идет о свободном времени граждан старше 12 лет.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org