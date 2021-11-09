«Для изучения опыта вакцинации». Эдиль Байсалов изъявил желание посетить город Нарын, добившийся успеха по показателям вакцинации

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба.
В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения вакцинации населения от COVID-19 на территории республики. Об этом сообщили из пресс-службы кабмина.
«Зампред кабмина объявил благодарность городу Нарын, где первую дозу вакцины получили 70% жителей, вторую дозу – 61,5%. Эдиль Байсалов заявил о своем желании лично посетить город Нарын для изучения опыта проведения вакцинации, приведшего к успеху в данном направлении. Эдиль Байсалов привел в сравнение другие районы и области республики, и отметил разницу в показателях», – говорится в сообщении.
В ходе заседания оперативного штаба в онлайн-режиме участники встречи обсудили вопросы логистики по поставке поступивших доз вакцин в регионы страны.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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