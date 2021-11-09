Сколько на внешность в месяц тратит самая красивая девушка Кыргызстана?

Есть выражение: «Красота требует жертв».
Сегодня, чтобы быть красивой, как минимум нужно «приносить в жертву» время и деньги. Какую сумму девушки в Кыргызстане тратят на косметику? С этим вопросом мы обратились к Алтынай Ботояровой, обладательнице титула «Мисс Кыргызстан – 2021».
«Каждый человек особенный, уникальный. Я считаю, что кыргызские девушки красивые от природы. Сама я стараюсь не пользоваться косметикой. В обычной жизни не пользуюсь, если не предстоит фотосессия, видеосъемка, интервью или выступление», — сказала она.
Расходы за месяц:
Средства по уходу – 3000;
Ногти (маникюр) – 1500;
Педикюр – 1000;
Косметика – 3000;
Макияж – 4000-5000;
Стрижка – 1000;
Средства для волос – 1000;
Хамам – 4000;
Одежда – неизвестно.
Мисс Кыргызстана сообщила, что в месяц в среднем тратит 20-30 тысяч сомов на свою внешность.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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