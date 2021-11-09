Кыргызстан ведет переговоры о поставках туркменского газа через Узбекистан

Кыргызстан планирует поставлять газ из Туркменистана через Узбекистан.
5 ноября в Кыргызстане прошел экономический форум «Европейский Союз – Центральная Азия», в ходе которого глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил этот вопрос.
Пресс-служба кабмина сообщила, что был разговор о поставках электроэнергии и природного газа из Туркменистана через Узбекистан.
Детали переговоров о поставках природного газа не раскрыты. Еще в октябре на пресс-конференции по итогам года президент Садыр Жапаров говорил, что с Туркменистаном идут переговоры о поставках газа.
В данное время Россия занимает основную часть рынка ГСМ и газа в Кыргызстане. С 2014 года природный газ импортируется российской компанией «Газпром».
В июле 2021 года Садыр Жапаров побывал в Туркменистане с рабочим визитом, где было достигнуто соглашение об укреплении отношения в сфере топливной энергетики.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «туркменская сторона готова удовлетворить все потребности Кыргызстана, обсудить все организационные и технические вопросы».
Ранее Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Туркменистана на фоне энергетического кризиса. По словам Садыра Жапарова, 1 кВт/час электроэнергии покупается по 2 сома.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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