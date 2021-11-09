Численность мигрантов в России может превысить прогнозируемую

Прирост мигрантов в Россию в текущем году может превысить ожидавшееся количество.

Об этом сообщили "Известия", исходя из подсчетов, основанных на методике Росстата и прогнозе по численности населения из Единого плана.

Как отмечается, в 2021 году такой прирост составит 398 тысяч человек, в то время как ранее ожидалось, что он едва превысит 200 тысяч. Достоверность таких цифр подтвердили демографы из НИУ "Высшая школа экономики" и МГУ имени Ломоносова.

По данным Росстата, в последний раз миграционный прирост превышал 400 тысяч в 1996 году. По итогам 2020-го этот показатель составил 106 тысяч, а за январь–июль 2021-го - 161 тысячу. Подавляющее большинство из них (155 тысяч) приходится на страны ближнего зарубежья. В числе лидеров - Таджикистан (38 тысяч), Украина (26 тысяч) и Армения (20 тысяч).

Вместе с тем, опрошенные "Известиями" эксперты призвали к более осторожным оценкам. И полагают, что реальный миграционный прирост по итогам года не превысит 300 тысяч человек. Он удержится именно в рамках этого показателя, если не произойдет резкого роста прибытий до декабря, считает, к примеру, ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян.

По его мнению, резкий пересмотр прогноза мог быть вызван расчетом на компенсационный рост или корректировку в большую сторону в соответствии с итогами переписи населения. Эксперт констатирует, что основным миграционным донором для России в последние годы служит Таджикистан, на втором месте - Украина, далее - Армения и Казахстан.

Согласно расчетам, в 2022 году миграционный прирост в России должен достичь 212 тысяч, а в 2023–2024 годах - по 235 тысяч человек.

Как рассказал "VB.KG" почетный председателя Совета кыргызской диаспоры Москвы Раимкул Аттокуров, за минувшие месяцы уменьшилось, несмотря на возобновившееся авиасообщение между двумя странами, количество граждан КР, прибывающих в РФ на заработки. По мнению Аттокурова, некоторых сдерживают ужесточение в России миграционного законодательство, повышение ответственности за его нарушения.

Впрочем, отмечает Раимкул Аттокуров, такие опасения испытывают, пожалуй, преимущественно те, кто ранее не трудоустраивался в РФ. Тогда как многие из тех, кто имел работу здесь, хотят продолжить ее. Тем более, что они уже знакомы с требованиями, предъявляемыми в России к иностранным работникам, и готовы их соблюдать.





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