Наблюдатели от СНГ промониторят выборы в парламент Кыргызстана

Миссия наблюдателей от СНГ осуществит мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.
Как отмечается, члены миссии прибыли 8 ноября в республику по приглашению кыргызской стороны. И приступили к мониторингу подготовки и проведения выборов в парламент страны, которые назначены на 28 ноября.
В этот же день состоялась встреча руководителя штаба миссии Евгения Козяка с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой. Были обсуждены вопросы, связанные с проходящей избирательной кампанией. Председатель Центризбиркома подробно проинформировала об изменениях, внесенных в избирательное законодательство, о ходе избирательной кампании, о мерах, предпринимаемых избирательными органами по подготовке выборов.
В свою очередь Евгений Козяк отметил, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Кыргызской Республики, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.
По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества возглавит миссию председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков.
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