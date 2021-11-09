В СНГ разработана программа поддержки детского чтения. Кыргызстан присоединился

В странах СНГ будут разработаны программы поддержки детского и юношеского чтения.
Об этом заявлено на очередном заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.
В его работе приняли участие специалисты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Исполнительного комитета СНГ.
Программа поддержки детского и юношеского чтения, как рассказали представители РФ, уже разработана в России. И предусматривает «реализацию комплекса взаимосвязанных мер, направленных на повышение читательской активности и развитие культурных и читательских компетенций детей и юношества». Документ будет презентован в ближайшее время.
Уточняется, что в Международном конгрессе по детской книге приняли участие представители более 50 стран мира, включая Кыргызстан.
Подведены итоги XVIII Международного конкурса «Искусство книги» стран СНГ. Следующий состоится под знаком Года народного творчества и культурного наследия.
Члены Межгоссовета также обсудили вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий государств-партнеров, мероприятий в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения, посвященных 30-летию СНГ, рассмотрели ряд других тем. В их числе — проведение ежегодных мероприятий, направленных на развитие чтения среди детей и молодежи.
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