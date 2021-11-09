О сексе, простатите и импотенции, или Как сохранить мужское здоровье

Многие мужчины стесняются обращаться к врачу с проблемами интимного характера, занимаются самолечением, следуют советам знакомых или выбирают разрекламированные препараты.

О том, чем это чревато и как сохранить мужское здоровье, 24.kg спросило у врача уролога-андролога Евгения Лима.

— Правда, что мужчины боятся обращаться к врачу?

— Действительно, мужчинам иногда сложно обращаться к врачу, как правило, они занимаются самолечением, но это чревато тем, что они переводят какие-то заболевания в хроническую стадию. Начинают принимать антибиотики по совету друзей, это вызывает в будущем невосприимчивость к препаратам и пациентов становится тяжелее лечить.

— С какими проблемами чаще всего к вам приходят?

— Чаще всего ко мне обращаются мужчины преклонного возраста с аденомой предстательной железы. Эта патология вызывает затруднение мочеиспускания, учащение ночных вставаний в туалет. Многие обращаются по вопросам бесплодия.

— Кстати, о бесплодии. Очень часто в отсутствии детей винят жену. Но ведь причина может быть и в муже? Какие причины могут быть у мужчин? И можно ли исправить ситуацию?

— Проблема бесплодного брака очень актуальна сегодня. Очень много пациентов обращается с этим вопросом.

Хорошо, что сегодня люди начали понимать, что причина ненаступления беременности может быть не только в женщине, но и в мужчине. - Евгений Лим

Причиной № 1 бесплодия у мужчин во всем мире является варикоцеле — расширение вен семенного канатика. Эта патология лечится оперативным путем, и результат, как правило, неплохой. В большинстве случаев потом беременность наступает без дополнительной стимуляции.

— С какого возраста мальчикам нужно обращаться к врачу? И как часто в дальнейшем проходить обследование?

— Ребенка обязательно надо в год показать урологу, чтобы врач выяснил, опустились ли яички в мошонку, нет ли других каких-то врожденных аномалий, например, мочеиспускательного канала. Эти патологии должны выявляться в год, и по возможности, оперироваться уже в раннем детстве.

Следующий, юношеский, прием — в 12 лет. Потому что очень важно подготовить организм ребенка к переходу в период полового созревания. Обычно в этом возрасте родителям важно разговаривать с мальчиками, приучать к культуре половой жизни, говорить, что есть инфекции, передающиеся половым путем, что может быть незапланированная беременность, поэтому нужно предохраняться. Сейчас отмечается акселерация, дети начинают с 13-14 лет жить половой жизнью. Поэтому очень важно все объяснять им.



— Есть ли какая-то зависимость между возрастом пациентов и сексуальным здоровьем?

— Конечно же, есть прямая зависимость между возрастом пациента и сексуальным здоровьем. И очень важно понимать, что нужно беречь здоровье смолоду. Если мужчина соблюдает меры предосторожности, не допускает заражения болезнями, передающимися половым путем, не переохлаждается, правильно питается, занимается спортом, не сидит на месте, то, возможно, даже сексуальные проблемы его обойдут стороной.

А вот сидячий, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь, беспорядочные половые отношения негативно сказываются на здоровье.

С возрастом, конечно, половая функция снижается, но очень много пациентов в преклонном возрасте сохраняет половую активность. И это очень хорошо.

— Каковы первые признаки импотенции?

— Импотенция, на самом деле, довольно широкое понятие, и ее признаки заключаются в неспособности мужчины совершить половой акт. Очень важно вовремя обратиться к доктору, выявить причины импотенции: сосудистые, эмоциональные, гормональные и другие. И уже потом начинать лечение. Практически все эти причины лечатся, и довольно неплохо.

— Сегодня на рынке засилье самых разных таблеток, «помогающих эрекции». Они на самом деле помогают? Насколько опасно/безопасно их применение?

— Очень важно правильно подобрать нужный препарат и правильную дозировку. У многих из них есть побочные эффекты и противопоказания. Поэтому нужно перед приемом проконсультироваться с врачом.

— А секс в сохранении потенции может помочь? И как часто надо им заниматься, есть ли какие-то рекомендации?

— Суть в том, что половая конституция (совокупность биологических свойств (особенностей) организма, определяющая уровень половой потребности, предел половой активности и сопротивляемость вредным влияниям, воздействующим на половую сферу. — Прим. 24.kg) у всех разная. К тому же, есть социальные факторы, такие, как занятость, специфика работы, которые не позволяют сохранять регулярность половой жизни.

Но рекомендовано заниматься сексом хотя бы не менее двух-трех раз в неделю, если мы говорим о мужчинах среднего возраста.

— У мужчин бывает климакс? Если да, то как он проявляется?

— Мужской климакс — это как раз и есть аденома предстательной железы. Простата — это второе сердце мужчины, и всех нас, мужчин, к сожалению, с возрастом ждут проблемы с этой железой. После 50-55 лет возможны возрастные изменения в ее тканях. Это вызывает сдавление мочеиспускательного канала, что отражается на самочувствии пациента. У мужчины возникает ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, затруднение и учащение мочеиспускания, учащение ночных вставаний. Человек не высыпается, выматывается и, естественно, все остальные органы и системы начинают страдать.

Поэтому при появлении даже незначительных признаков нарушения мочеиспускания обязательно надо обратиться к специалисту. Чем раньше пациент к нам обращается, тем легче нам его лечить. - Евгений Лим

И нельзя забывать о том, что есть такая патология, как рак предстательной железы. Поэтому при первых признаках аденомы простаты нужно в первую очередь исключать рак.



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