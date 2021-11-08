Опасное печенье из «Игры в кальмара» – Дети получают ожоги по всему миру

Из-за ставшего популярного сериала «Игра в кальмара» дети и подростки стали чаще обращаться в больницы с ожогами из-за попыток изготовить сахарное печенье из третьей серии.
В результате кулинарных экспериментов некоторым из детей требуется пересадка кожи.
Речь идет о конфетах дальгона, которые дети готовят, следуя рецептам из социальных сетей. Где люди их пекут, а потом вырезают рисунок иголкой. Согласно инструкции, надо разбить соты, придав им форму шаблона.
Однако приготовление требует более высокую температуру кипения, чем вода, и может прилипать к коже. Изготовления таких сахарных сот может быть опасным для ребенка.
Врачи по всему миру забили тревогу, так как повторяя этот челлендж дети получают глубокие кожные травмы, в последствии которого остаются рубцы, шрамы.
Ранее в США школы стали запрещать детям наряжаться на Хэллоуин в стиле персонажей из «Игры в кальмара». А по мотивам этого популярного сериала уже сняли порнофильм.
Бишкек24
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