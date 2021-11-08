Пожар на заводе по производству пластика. Пострадали 10 человек

Накануне, 7 ноября в Бишкеке на заводе по производству пластика «Ак-Тилек» произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По данным ведомства, звонок о пожаре поступил в 10:06 утра, и был локализован в 12:21. К тушению пожара были привлечены 5 пожарных расчета, 1 автолестница, 1 водовоз, 5 спасателей из Службы спасения и штаб.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила около 800 кв.м. В результате пожара 10 человек получили различные травмы.
Причины происшествия уточняются.
Бишкек24
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