Пожар на заводе по производству пластика. Пострадали 10 человек

Накануне, 7 ноября в Бишкеке на заводе по производству пластика «Ак-Тилек» произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По данным ведомства, звонок о пожаре поступил в 10:06 утра, и был локализован в 12:21. К тушению пожара были привлечены 5 пожарных расчета, 1 автолестница, 1 водовоз, 5 спасателей из Службы спасения и штаб.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила около 800 кв.м. В результате пожара 10 человек получили различные травмы.

Причины происшествия уточняются.

Бишкек24