Замешанные в агитационной работе учителя вызваны на допрос, получили выговоры

Установлен факт насильственного привлечения студентов 3 ноября к агитационной работе одной из партий на центральной площади города Оша.

Информацию об этом распространила Ошская городская милиция, сообщив о его регистрации в ЕРПП по ст.87-1 Кодекса о проступках (злоупотребление административным ресурсом), в настоящее время это дело расследуется.

Также сказано о вызове на допрос как свидетелей около 10 студентов и учителей по участию в агитационной работе.

Об участии студентов в агитационной работе говорили также СМИ и блогеры. Как поздней стало известно, участниками этой работы были студенты и преподаватели факультета педагогики, психологии и физкультуры ОшГУ.

По данному поводу пресс-служба указанного вуза сообщила: объявлены выговоры 2 преподавателям, дано предупреждение декану.

Несмотря на требование чистого проведения выборов, наблюдаются нарушения закона. До этого жаловались на давление на школьных директоров со стороны председателя и секретаря, работавших на одном из избирательных участков, открытых в школе города Ош. Поздней написали встречное письмо. Сообщали, что это произошло по недопониманию сторон.

Сейчас в городе Оше зарегистрировано 5 нарушений закона с начала агитационных работ. Одно было прекращено производством, два случая направлены в Центральную избирательную комиссию. В данное время по двум делам идет досудебное производство.

Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 05.11.2021/стр.2, gezitter.org