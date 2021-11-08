«Дело Кумтора»: Дастан Бекешов вызван для дачи показаний в качестве свидетеля

Депутат Жогорку Кенеша, кандидат в депутаты парламента Дастан Бекешов был вызван для дачи показаний в Военную прокуратуру 5 ноября.

Об этом он сообщил «Азаттыку», отметив, что побывал там в качестве свидетеля, ответил на вопросы следователя. Но так как подписал документ о неразглашении, не может рассказать детали допроса. Нам не удалось получить комментарии по этому поводу у Военной прокуратуры.

Когда Кыргызстан взял под свой контроль золотое месторождение Кумтор, началось расследование по этому вопросу.

По «делу Кумтора» уже дали показания бывший президент Аскар Акаев, около десяти бывших и действующих чиновников, депутаты Жогорку Кенеша. Некоторые были взяты под стражу. Некоторые были отпущены под домашний арест – по состоянию здоровья или в связи с сотрудничеством со следствием.

Обвиняемые и их адвокаты опровергают выдвинутые обвинения.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org