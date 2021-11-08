Зимой могут отключить электроэнергию в предприятиях, которые потребляют много энергии

В связи с низким уровнем воды в Токтогульском водохранилище в этом году образовался дефицит электроэнергии в осенне-зимний период.
В связи с этим энергетики призывают экономно использовать энергию.
В этом году электроэнергию могут отключить в литейных заводах. Кроме того, баням и саунам предлагают перейти на альтернативный источник энергии. Об этом сообщили из ОАО «Электрические станции».
Сообщается, что предприятие «Национальные электрические станции» провело встречу с руководителями крупных предприятий, расходующих большой объем электроэнергии.
Им сообщили, что для успешного преодоления осенне-зимнего периода в 2021-2022 гг. необходимо экономить электроэнергию.
«С этой целью рассматривался вопрос отключения зимой электроэнергии в литейных заводах, а также других предприятиях, потребляющих большой объем электроэнергии. Саунам и баням предложили перейти на альтернативный источник энергии», - говорится в сообщении.
Кроме того, определили объем потребления электроэнергии торговыми центрами ЦУМ, ЦУМ-2, «Дордой Плаза», которые располагаются в центре Бишкека. По данным компании «Электросила», которая поставляет им электроэнергию, они не превысили установленный лимит. Несмотря на это, было рекомендовано не использовать электроэнергию для отопления помещений.
Стоит отметить, что в этом году образовался дефицит электроэнергии из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище. В связи с этим энергетики призывают экономить свет.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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