Посольство США возобновит собеседования на получение виз в обычном режиме в декабре

Бишкек, "Саясат. kg". Консульский отдел посольства США откроет запись на собеседование по всем визовым услугам начиная с 1 декабря 2021 года.

Из соображений обеспечения здоровья и безопасности заявителей и персонала, для всех посетителей посольства останется в действии режим ограниченного допуска, строгого социального дистанцирования и обязательного ношения медицинской маски.

«В основе отношений между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами лежат личные связи между нашими людьми. Мы очень рады, что можем предложить стандартные визовые услуги, в том числе для выезжающих в туристических и деловых целях. Возобновление предоставления этих услуг будет способствовать поддержанию нашей тесной дружбы и произойдет в знаменательное время, когда в декабре мы будем отмечать 30-летие начала нашего партнерства», - отметила Временный поверенный в делах посольства США в Кыргызской Республике Соната Коултер.

Лица, заинтересованные в подаче заявки на получение визы, могут ознакомиться с требованиями по заполнению заявок и другой информацией на нашей веб-странице, а также встать на очередь на собеседование здесь. Обратите внимание, что с понедельника, 8 ноября, требования для въезда в США меняются. Иностранные приезжие должны будут представить документальное подтверждение прохождения вакцинации от COVID вакциной, одобренной или санкционированной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США), или вакциной, внесенной в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организации здравоохранения. Обновленную информацию о текущих требованиях можно найти на веб-сайте CDC о COVID-19.

Посольство США приостановило проведение собеседований на получение виз в марте 2020 года в соответствии с рекомендациями Государственного департамента в связи с распространением COVID-19. Действующие в данное время правила Госдепартамента позволяют посольству США возобновить собеседования на получение визы при соблюдении строгих мер предосторожности в отношении COVID-19.