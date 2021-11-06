Вы же свободно ходите. Садыр Жапаров заверил, что исков против СМИ не будет

По его словам, никто ущемлять и преследовать журналистов не будет.
«Свобода слова есть, вы же свободно ходите», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров на встрече с представителями СМИ по случаю Дня информации и печати.
По его словам, никто ущемлять и преследовать журналистов не будет.
Отвечая на вопрос о законе Гульшат Асылбаевой, глава государства пообещал не подавать в суд на журналистов. Он также заверил, что никто из членов кабинета министров не будет судиться со СМИ.
«Пишите, что хотите, кабмин не будет подавать в суд. Я гарантирую», — сказал Садыр Жапаров.
Напомним, президент Садыр Жапаров в августе 2021 года подписал скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации» 23 августа.
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