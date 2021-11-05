В Оше студентам обещали экскурсию, а привезли на митинг партии «Азаттык»

Было опрошено 8 преподавателей и 15 студентов.

УВД города Ош отреагировала на информацию в СМИ о том, что политическая партия «Азаттык» использовала студентов в своем митинге.

Сообщалось, что преподаватели Ошского государственного университета факультета педагогики 4 ноября использовали админресурс и обманным путем вывели несовершеннолетних на площадь города Ош.

В связи с чем милиция опросила тех, кто был на митинге. Установлено, что вышедшим на площадь не было 18 лет, по их словам, преподаватели использовали админресурс и, обещав им экскурсию, вывели на площадь Оша на митинг партии «Азаттык».

Было опрошено 8 преподавателей и 15 студентов. Преподавателям предъявлено обвинение, расследование на стадии завершения.

Источник: reporter.kg