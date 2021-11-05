Предприниматели Туркменистана подписали контракты с бизнесменами Кыргызстана на поставку товаров на $3 млн

Они принимают участие в бизнес-форуме «Бизнес-партнёрство между Европейским союзом и Центральной Азией».
Сегодня, 5 ноября 2021 года, в Кыргызстан прибыла делегация туркменских бизнес-представителей во главе с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Д.Худайбердыева. Об этом сообщили в Кыргызском союзе промышленников и предпринимателей.
Они принимают участие в бизнес-форуме «Бизнес-партнёрство между Европейским союзом и Центральной Азией».
Туркменские представители подписали более 6 контрактов с кыргызским бизнесом на поставку различных товаров общей суммой более $3 млн.
Подписание состоялось в рамках сотрудничества Кыргызского союза промышленников и предпринимателей и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Источник: centralasia.media
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