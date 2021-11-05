Под видом сукна в Кыргызстан пытались завезти крупную партию контрабандных сигарет

Под видом сукна в Кыргызстан из Узбекистана пытались завезти крупную партию сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Так, 5 ноября на территории пункта пропуска «Достук» Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС, было задержано транспортное средство, следовавшее из Республики Узбекистан в адрес резиндента Кыргызской Республики ОсОО «А». В ходе досмотра автотранспорта, у грузового отсека был обнаружен товар – сигареты (капсула) с фильтром марки «PLATINUM SEVEN» в особо крупном объеме. При этом, в товаросопроводительных документах были заявлены фактически отсутствовавшие товары «нетканое полотно», общим весом 16 000кг.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков, и проводятся соответствующие мероприятия.

Источник: reporter.kg