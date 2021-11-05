(Фото) Казахстанец почти 20 лет не может вернуться на Родину. Его нашла милиция Чуйской области

Милиция Чуйской области провела оперативно-профилактическое рейдовое мероприятие «Бродяга».
4 ноября сотрудниками СПЭНМ и Службой общественной безопасности ОВД Кеминского района был установлен гражданин азиатской внешности 55-60 лет, у которого при себе не имелось каких-либо документов, удостоверяющих личность.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что мужчине И.А. 62 года, он является гражданином Республики Казахстан. С его слов, он еще в январе 2002 года в поисках работы незаконно пересек государственную границу Кыргызстана в районе села Бообек Кеминского района и с тех пор находится на территории Кыргызской Республики без каких-либо документов.
Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ОВД Кеминского района, собранные по данному факту материалы переданы в УГКНБ КР по Чуйской области для дальнейшего разбирательства.
Источник: reporter.kg
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