(Фото) Казахстанец почти 20 лет не может вернуться на Родину. Его нашла милиция Чуйской области

Милиция Чуйской области провела оперативно-профилактическое рейдовое мероприятие «Бродяга».

4 ноября сотрудниками СПЭНМ и Службой общественной безопасности ОВД Кеминского района был установлен гражданин азиатской внешности 55-60 лет, у которого при себе не имелось каких-либо документов, удостоверяющих личность.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что мужчине И.А. 62 года, он является гражданином Республики Казахстан. С его слов, он еще в январе 2002 года в поисках работы незаконно пересек государственную границу Кыргызстана в районе села Бообек Кеминского района и с тех пор находится на территории Кыргызской Республики без каких-либо документов.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ОВД Кеминского района, собранные по данному факту материалы переданы в УГКНБ КР по Чуйской области для дальнейшего разбирательства.

Источник: reporter.kg