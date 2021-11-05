Жапаров предложил австрийской стороне сотрудничество в сфере строительства больших и малых ГЭС

В свою очередь Михаэль Линхарт выразил признательность за гостеприимство кыргызской стороны и организацию мероприятия на высоком уровне, несмотря на ситуацию с пандемией в мире.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, в рамках Первого Международного Экономического форума «Центральная Азия — Европейский Союз» принял министра иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров выразил признательность австрийской стороне за поддержку и участие в Экономическом форуме. «Мы хотим, чтобы эта платформа стала в будущем устойчивым механизмом экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Евросоюзом», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Австрия является важным партнером Кыргызстана среди стран-членов Европейского Союза.

Он напомнил, что в следующем году планируется отметить 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Австрией. «За это время мы прошли большой путь сотрудничества. Учитывая важную дату нашего двустороннего сотрудничества в следующем году, мы предлагаем австрийской стороне провести ряд совместных мероприятий и разработать совместную Дорожную карту по всем направлениям нашего сотрудничества», - предложил Садыр Жапаров.

Президент выразил готовность к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического сотрудничества с Австрией. «Считаем, что у нас есть значительный неиспользованный потенциал торгово-экономического сотрудничества», - сказал он и добавил, что Кыргызстан заинтересован в расширении перечня взаимных товаров для увеличения объемов взаимной торговли между двумя странами.

Глава государства обратил особое внимание на большой гидроэнергетический потенциал Кыргызстана и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Австрией по строительству больших и малых ГЭС.

В свою очередь Михаэль Линхарт выразил признательность за гостеприимство кыргызской стороны и организацию мероприятия на высоком уровне, несмотря на ситуацию с пандемией в мире.

Он отметил, что Австрия заинтересована в расширении сотрудничества с Кыргызстаном, в том числе по региональным вопросам с учетом ситуации в Афганистане.

В ходе встречи также обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях, а также в сфере туризма.

Источник: Кабар