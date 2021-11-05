Усиливается дефицит в энергетической отрасли

По состоянию на 2 ноября объем воды в Токтогульском водохранилище снизился до 11,9 млрд кубометров.

В течение последнего месяца объем воды уменьшился на 385,72 млн кубометров.

Если вода в Токтогульском водохранилище снизится в среднем до 8 млрд кубометров, тогда остановится работа ГЭС.

В этом году дефицит в энергетической отрасли особенно заметен. Сообщено, что народ в среднем превышает на 500 млн кВт/ч отмеченный лимит потребления электроэнергии.

По официальным данным, дефицит электроэнергии в Кыргызстане составляет 6 млрд кВт/ч. Для его восполнения Кыргызстан в этом году покупает электроэнергию практически у всех соседей.

Много лет не решается кризис электроэнергии в Кыргызстане, стоящем у истоков воды. В этом году нашей стране придется брать у Казахстана 900 млн, Узбекистана 750 млн, Туркменистана 501 млн, России 2 млрд кВт/ч электроэнергии. Сейчас мы ежедневно получаем из Таджикистана 1 млн кВт/ч электроэнергии.

С 15 октября вступили в силу новые тарифы на электроэнергию и отопление. В соответствии с ними цены повысились для производства.

Население платит за электрический свет по 77 тыйынов до 700 кВт/ч, а свыше этого по 2 сома 16 тыйынов. Для учреждений-предприятий, компаний тариф стал от 1 сома 68 тыйынов до 5 сомов 4 тыйына.

Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 05.11.2021/стр.2