В России предлагается полностью отказаться от мигрантов

Надо отказаться от трудовых мигрантов не в одной только Москве, а по всей стране.
Об этом сказал глава фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
По мнению Миронова, на строительных объектах города Москвы можно работать с применением современных технологий и повышением зарплат без мигрантов.
«Мы предлагаем так действовать помимо строительства еще в сельском хозяйстве, розничной торговле, логистике и во всех других отраслях. Насколько быстро повысятся зарплаты, настолько динамично разовьется промышленность», — сказал Миронов.
До этого высказывал идею отказаться от мигрантов на стройках Москвы также вице-мэр города по строительным работам Андрей Бочкарев.
Но его заявление категорически противоречит поручению президента России Владимира Путина, объявлявшего о дефиците трудовых мигрантов в стране и предложившего разработать программы по их ассимиляции.
Экономист Алексей Коренев отметил: эта инициатива требует серьезных финансовых вложений, если не будет мигрантов, то россиянам будет нелегко заниматься тяжелым физическим трудом.
Если вдруг реализуется это предложение русских политиков, то не только ухудшится положение работающих в этой стране около миллиона кыргызстанцев, но окажет большое воздействие на экономику и нашей страны.
Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 05.11.2021/стр.2
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