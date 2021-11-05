Эдиль Байсалов: «Наша страна придает большое значение вопросам изменения климата»

В завершении интервью зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов высоко оценил сотрудничество КР с ООН и институтами ООН.
Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов в рамках участия президента КР в саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в городе Глазго дал интервью секретариату ООН.
В ходе интервью Эдиль Байсалов рассказал о влиянии климатических изменений на Кыргызскую Республику и подчеркнул, что наша страна придает большое значение вопросам изменения климата.
«Уверен, что государства, которые на протяжении 300 лет загрязняли землю, не будут избегать ответственности за последствия своей деятельности и решать существующие экологические проблемы за счет развивающихся стран. Поэтому мы обращаемся к международному сообществу с тем, чтобы они адекватно, честно и справедливо компенсировали усилия правительства по адаптации жизни нашего народа к условиям изменяющегося климата», — сказал Эдиль Байсалов.
После чего он отметил, что в дальнейшем применению современных технологий будет уделяться особое внимание.
В завершении интервью зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов высоко оценил сотрудничество КР с ООН и институтами ООН.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №82 от 05.11.2021 / стр. 3
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