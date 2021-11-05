На кыргызско-узбекской границе состоялась встреча погранпредставителей

Пограничники Узбекистана пытались подвинуть пограничный пост ближе к условной линии границы.
Об этом 4 ноября сообщили в Погранслужбе КР.
Уточняется, что работы на кыргызско-узбекском участке границы проводили пограничные службы двух государств. Военнослужащие устанавливали пограничные посты вблизи условной линии госграницы.
«Для противодействия контрабанды Погранслужба ГКНБ установила контейнер для пограничных нарядов, патрулирующих этот участок границы. В ответ узбекская сторона пыталась переместить свой пограничный пост ближе к условной линии госграницы и стали расчищать участок. Состоялась встреча пограничных представителей обеих стран с участием руководителей государственных кадастровых служб, на которой стороны обсудили вопрос перемещения погранпоста РУз к линии границы», — сообщили в Погранслужбе КР.
В ведомстве отметили, что по итогам встречи стороны решили, что узбекский погранпост останется на месте.
«На 8 ноября запланирована встреча пограничных представителей для согласования маршрута движения совместных пограничных патрулей. Обстановка на кыргызско-узбекском участке госграницы стабильная», — проинформировали в Погранслужбе КР.
Источник: centralasia.media
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