Светлана Молдалиева: Антибиотики при ОРВИ категорически противопоказаны

В последние дни увеличилось количество больных с ОРВИ и особенно среди детей.

Семейные врачи и бригады скорой помощи перегружены. Но, по словам медиков, ОРВИ является самоизлечимым заболеванием, если вовремя и правильно начать лечение. Как лечить и ухаживать за ребенком, болеющим ОРВИ? Об этом VB.KG рассказала врач кабинета укрепления здоровья ЦСМ №15 Светлана Молдалиева.

- Антибиотики не показаны, так как они не эффективны против вирусной инфекции, не предотвращают развитие пневмонии. В отдельных случаях антибиотик может назначить только педиатр или терапевт.

- Дети с высокой температурой должны быть легко одеты. Ни в коем случае нельзя их закутывать.

- Обязательно обильное питье (компот, сок, кипяченая или щелочная минеральная вода). Если ребенок находится на грудном вскармливании, необходимо чаще прикладывать к груди.

- Для смягчения боли в горле и облегчения кашля детям рекомендуется щелочное питье: минеральная щелочная негазированная вода с молоком или молоко с содой (1/2 чайной ложки на стакан молока).

- Необходимо прочищать нос, особенно перед кормлением и перед сном. Закапывать в нос солевой раствор (1 щепотка на 100 мл кипяченой воды) по 1-3 пипетки в зависимости от возраста. Очищать выделения из носа нужно с помощью турунды или отсасывать грушей.

- В случае, если у ребенка подскочила температура тела выше 38,5 градуса, необходимо давать жаропонижающее средство (парацетамол или ибупрофен) в дозировке, согласно инструкции препарата, до четырех раз в сутки.

- В обязательном порядке проветривайте помещения.

- В период вспышки респираторных инфекционных заболеваний особенно важную роль играет ношение масок и соблюдение всех противоэпидемических мер.

Как нам говорят коллеги из скорой помощи, их часто вызывают сделать "укол от температуры". В настоящее время, согласно протоколам лечения и оказания экстренной помощи, укол "литической смеси" не рекомендуется. Поэтому важно знать, что скорая помощь не делает таких инъекций. Температура снижается жаропонижающими средствами, можно обтирать ребенка водой комнатной температуры. Также важно знать, что ацетилсалициловая кислота (аспирин) детям противопоказана.

Кстати, специалисты Центра экстренной медицины Бишкека дают круглосуточно консультацию по телефону 103. И, если эти меры не помогают, то надо вызвать на дом врача.

Источник: vb.kg