Нужно приступить к ревакцинации от коронавируса, — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости старта кампании по ревакцинации населения от коронавируса.

Глава государства сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается нестабильной - ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев.

«Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас, правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», - сказал президент на совещании по развитию моногородов.



Источник: centralasia.media