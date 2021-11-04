Нужно приступить к ревакцинации от коронавируса, — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости старта кампании по ревакцинации населения от коронавируса.
Глава государства сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается нестабильной - ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев.
«Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас, правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», - сказал президент на совещании по развитию моногородов.
Источник: centralasia.media
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