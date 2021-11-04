Привлеченные силы провели обследование территории.
В Кыргызстане вчера, 3 октября, примерно в 13:30 часов на территории угольного месторождения "Кара-Кече" в забое №27 произошел обвал горной породы, объемом примерно 30 тысяч кубических метров. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.
В результате чего горная масса придавила экскаватор частной компании "Кор-Дрилинг Интер-Прайзер", пострадавших нет.
Привлеченные силы и средства: районная комиссия по ГЗ, оперативная группа ОМЧС района.
Привлеченные силы провели обследование территории. Работы по очистке были возложены на частную компанию "Кор-Дрилинг Интер-Прайзер". На данный момент угольное месторождение работает в штатном режиме.
Источник: vb.kg
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