Средний размер зарплаты в Кыргызстане составил 19 тысяч 586 сомов, или 231 доллар

В январе — августе 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 19 тысяч 586 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 9,2%.

Как сообщает Нацстатком, исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе — августе 2021 года составила 231,6 доллара.

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех регионов республики.

Значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось у работников предприятий и организаций Ошской области (10,9 процента), Оша (13,5 процента) и Бишкека (9,9 процента).

Наиболее высокий размер заработной платы зарегистрирован у работников Бишкека (24 931 сом), Нарынской (18 870 сомов) и Джалал-Абадской (18 609 сомов) областей.

В январе — августе 2021 года заработная плата работников внебюджетной сферы превысила заработную плату работников бюджетной сферы в 1,7 раза.

В бюджетной сфере, как и во внебюджетной, наибольшее повышение темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось у работников предприятий и организаций Оша (13,1 процента) и Ошской области (8,8 процента).

В январе — августе 2021 года превысила среднереспубликанский уровень заработная плата работников информации и связи (41 206 сомов), сферы финансового посредничества и страхования (39 686 сомов), добычи полезных ископаемых (39 041 сомов).

Самая низкая заработная плата отмечена у работников сферы искусства, развлечения и отдыха (10 028 сомов), сельского и лесного хозяйства и рыболовства (11 355 сома), здравоохранения и социального обслуживания населения (11 814 сомов).

Источник: Кабар, gezitter.org