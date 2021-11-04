В Кыргызстане женщины тратят на домашние дела в 4 раза больше времени, чем мужчины

У женщин на ведение хозяйства и воспитание детей уходит около 21% суточного фонда времени, что почти на 4 часа больше, чем у мужчин, сообщается в исследовании Нацстаткома.

Ведомство обобщило результаты выборочного обследования 1 тысячи 649 домашних хозяйств, полученных путем опроса об использовании суточного фонда времени за предыдущие сутки всех его членов в возрасте 12 лет и старше.

Отмечается, что изучение бюджета времени, проводимое Нацстаткомом периодически раз в 5 лет, дает представление о том, как население распределяет свое время и позволяет проанализировать гендерные различия в деятельности мужчин и женщин по территории республики.

Более 48% суточного фонда времени население в возрасте 12 лет и старше использует на удовлетворение физиологических потребностей, связанных со сном, уходом за собой, питанием дома и вне дома, посещением бань, парикмахерских, поликлиник и прочих потребностей.

Более 16% отведено свободному времени и более 14% составляет рабочее время и время, связанное с работой.

На ведение домашнего хозяйства в среднем в сутки затрачивается около 12% суточного фонда времени.

Распределение суточного фонда времени мужчин и женщин имеют ярко выраженные различия. Мужчины в возрасте 12 лет и старше затрачивают 19% суточного фонда времени на работу и время, связанное с работой, что более чем на 2 часа больше, чем женщины. При этом у женщин на ведение домашнего хозяйства и воспитание детей уходит около 21% суточного фонда времени, что почти на 4 часа больше чем у мужчин. Свободного времени у женщин на целый час меньше, чем у мужчин.

Более 48% времени затрачивает население на сон и уход за собой и это примерно одинаково как у мужчин, так и у женщин, проживающих в городских поселениях и сельской местности.

Источник: Кабар, gezitter.org