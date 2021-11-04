ГКНБ КР: В Иссык-Кульской области построено 4 служебных дома для сотрудников ГКНБ

Бишкек, "Саясат. kg". В рамках проводимых мероприятий по улучшению и строительству инфраструктуры, ГКНБ продолжается работа и по созданию соответствующих условий службы сотрудникам.
Так, завершено строительство 4 квартирного служебного дома в с.Кызыл-Суу Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, который сдан в эксплуатацию 03 ноября 2021 года.
В церемонии сдачи в эксплуатацию указанных квартир приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель ГКНБ КР Ташиев К.К., Полномочный представитель Президента КР в Иссык-Кульской области Кожоев М.К., глава Жети-Огузской районной государственной администрации Мейматкулов Р.М., действующие сотрудники и ветераны Госкомитета.
Строительство служебных домов осуществлялось подрядчиком ОсОО «Мега профит».
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