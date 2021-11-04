ГКНБ КР: При даче взятки задержан директор компании ОсОО «Юг-Спецавтоматика» «К.Т.И.»

Бишкек, "Саясат. kg". По указанному уголовному делу назначена аудиторская проверка и по предварительным подсчетам выявлен ущерб государству в размере 4 млн. 912 тыс. 888 сомов.
ГКНБ Кыргызской Республики в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.320 УК КР, выявлены факты возможного сговора должностных лиц Управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией по завышению объемов строительно-монтажных работ в ходе строительства средней школы №76 им.А.Матиева с.Талаа-Булак Сузакского района.
Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий выявлены несоответствия по оформленным объемам в актах выполненных работ и документах приемки в эксплуатацию указанной школы со стороны ОсОО «Юг-Спецавтоматика».
По указанному уголовному делу назначена аудиторская проверка и по предварительным подсчетам выявлен ущерб государству в размере 4 млн. 912 тыс. 888 сомов.
Кроме того, с поличным при даче взятки сотруднику ГКНБ в сумме 2000 долларов США за “положительное решение” вопроса в ходе сверки расценок задержан директор ОсОО «Юг-Спецавтоматика» «К.Т.И.».
2 ноября 2021 года директор ОсОО «Юг-Спецавтоматика» «К.Т.И.» в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.328 ч.2 УК Кыргызской Республики, водворен в ИВС ОВД г.Джалал-Абад.
В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия.
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