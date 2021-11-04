Таджикская сторона попыталась построить мост на неописанном участке границы

На кыргызско-таджикской границе на неописанном участке представители соседней страны пытались начать строительство моста.
Информацию об этом 24.kg подтвердил заведующий отделом правопорядка, безопасности и чрезвычайных ситуаций полномочного представительства президента в Баткенской области Мусурманбек Турсуматов.
По его словам, 1 ноября в местности Майский таджикистанцы установили арматуру и пытались залить фундамент. После переговоров погранпредставителей строительные работы прекратились.
«Обстановка стабильная, военнослужащие Погранслужбы ГКНБ работают в обычном режиме. Строительство моста прекращено», — сказал Мусурманбек Турсуматов.
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