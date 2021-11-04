Тоже ушел на выборы? В парламенте потеряли руководителя аппарата

В парламенте требуют отстранить от работы руководителя аппарата Алмазбека Сабырбекова.
Об этом на заседании заявил депутат Алайбек Алымбаев.
По его словам, руководитель аппарата уже неделю не приходит на работу.
«Я не могу его найти уже неделю. Говорят, что он помогает одному кандидату. Еще есть информация, что без разрешения выехал за границу. Чем он занят? Надо освободить его от работы и назначить опытного человека из нашего аппарата», — сообщил Алайбек Алымбаев.
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