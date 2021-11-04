США включили Кыргызстан в список стран с низким риском заражения COVID-19

На этой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внес Кыргызстан в список стран с низким риском заражения коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно критериям CDC, самым высоким уровне риска считается четвертый. К нему относятся страны, где за последние 28 дней регистрировано более 500 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Всего в нем более 80 стран. Недавно CDC включила в эту группу Россию, Бельгию, Буркина-Фасо и Словакию. Гражданам США рекомендуют воздержаться от поездок в страны с высоким риском. А если поездка необходима, то советуют вакцинироваться.
Кыргызстан относится к первому уровню риска, который считают низким. «Перед поездкой в эти места убедитесь, что вы полностью вакцинированы», — пишет CDC.
Наши ближайшие соседи Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан попали в список стран, где уровень риска заражения неизвестен. Поездок по этим направлениям гражданам США также советуют избегать.
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