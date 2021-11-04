"Дают препараты, делающие мокроту вязкой". Педиатр с 37-летним стажем об ошибках родителей

Врач рассказала, какие ошибки допускают родители при лечении ОРВИ у детей дома.

Пресс-секретарь Фонда обязательного медицинского страхования Света Байтикова побеседовала с заместителем главного врача по лечебной работе Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи (3-я детская больница), педиатром с 37-летним стажем Жамилей Анакеевой.

Врач рассказала, какие ошибки допускают родители при лечении ОРВИ у детей дома.

На второй день болезни начинают давать антибиотики, которые вообще не действуют на вирус.

Дают антигистаминные (противоаллергические) препараты, думая, что они облегчат кашель и состояние ребенка.

Антигистаминные лекарства увеличивают вязкость мокроты, делают мокроту сухой, после этого ее тяжело отхаркивать.

Отхаркивающие препараты не надо давать детям до 5 лет.

Это такой возраст, когда они сами не могут, не умеют отхаркивать мокроту. А за счет этих препаратов у них еще больше забиваются бронхи и еще больше усугубляется кашель.

Не уточняют дозу жаропонижающего у врача.

При приеме жаропонижающих лекарств необходимо каждому родителю уточнять у участкового врача дозу для своего ребенка в зависимости от веса. Нужно помнить, что парацетамол постепенно снижает температуру. Ее не надо сбивать, если температура меньше 38-38,3: именно при высокой температуре вырабатывается иммуноглобулин, который позволят быстрее выздороветь. Важно в этот период отпаивать ребенка.

Обтирание тела ребенка при высокой температуре сейчас не рекомендуют. Очень важно раздеть ребенка, побольше давать жидкость и, при необходимости, давать правильную дозу парацетамола.

Если у ребенка неукротимая рвота, головные боли, нарушение сознания, тогда его необходимо везти в больницу!

Дают детям иммуномодуляторы.

Ни у одного имеющегося на рынке иммуномодулятора нет доказательной базы по эффективности. Не припомню в своей практике, чтобы какой-то иммуномодулятор кому-то помог. Я всегда говорю своим пациентам, родителям, что хороший иммунитет – это правильное питание, правильный уход, профилактика анемии и рахита.



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