СМИ пишут об эпидемии "суперпростуды" в мире. Появился новый "супервирус"?

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Бакыт Джангазиев в своем аккаунте в Twitter опубликовал ссылку на статью британского издания о так называемой суперпростуде.

"В этом году на фоне COVID распространятся некая "суперпростуда", которая регистрируется во многих странах", - написал он.

О чем идет речь? По данным СМИ, в Британии на фоне пандемии COVID-19 началась эпидемия "суперпростуды". "Пациенты жалуются на симптомы, схожие с COVID - кашель, слабость и затрудненное дыхание, но ПЦР-тест показывает отрицательный результат. Длится заболевание может до пяти недель", - сообщает издание "Доктор Питер".

"Самой сильной простудой в истории Великобритании" называет "суперпростуду" издание The scotsman.В стране "этой осенью больше людей, чем когда-либо, страдают от агрессивной простуды". Как сообщается, к симптомам "суперпростуды" относятся сильная боль в горле, отрывистый кашель и мигрень.

"Особенность суперпростуды - она не проходит как обычная, за неделю (или семь дней)", - цитирует "Доктор Питер" публикацию The Telegaph. Люди рассказывают, как неделями не могут выздороветь и говорят про отрицательный ПЦР. Эксперты в области здравоохранения связывают это с восприимчивостью к простуде среди людей, которые не подвергались обычному количеству вирусов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Они считают маловероятным, что причиной "суперпростуды" является какой-нибудь "супервирус".

Возможной причиной "суперпростуды" называют и возможность "поймать" еще один вирус, когда человек еще не полностью оправился после первого.

Еще в июле американская газета "Нью-Йорк таймс" сообщила о подобном явлении в США, пишет 9tv.co.il. Эта страна пережила особенно тяжелый сезон летних простуд, как только карантинные ограничения были ослаблены.

"Из-за блокировок, связанных с коронавирусом, иммунная система пропускала ежедневные тренировки, связанные с воздействием множества патогенов, с которыми люди ежедневно сталкиваются, ездя на работу в метро, ​​проводя время в офисе, собираясь с друзьями и отправляя детей в детский сад и школу. По мнению экспертов, это не сделало ее беспомощной, однако замедлило и ослабило иммунные реакции", - пишет издание.

"Когда во многих странах благодаря вакцинации многие запреты были сняты, число респираторных заболеваний резко выросло. И из-за ослабленной и замедленной реакции иммунной системы люди стали болеть простудой тяжелее и дольше", - отмечают эксперты.

Отметим, в Кыргызстане в середине октября произошла вспышка ОРВИ среди детей, зацепившая и взрослых. Как и британцы, заболевшие кыргызстанцы жаловались на более тяжелое течение инфекции нежели обычно. По данным эпидемиологов, ОРВИ протекала более токсично, но речь не идет о новом штамме вируса. Напомним также, что в середине сентября дети вышли на учебу в режиме реального времени.



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