Продавцов, завышающих цены на уголь, будут штрафовать на 17 тысяч сомов

Госантимонопольная служба в ходе рейда обнаружила 242 нарушения по Бишкеку и Чуйской области

Более 80 проверок провели сотрудники Госантимонополии в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сегодня, 2 ноября, в эфире «Биринчи Радио» рассказал заместитель директора Госантимонопольного органа Жейналы Оросбаев.

«По итогам рейда было выявлено 242 факта нарушений, — рассказывает Оросбаев. — Изначально мы даем продавцам предупреждения, а если это повторяется, то начинаем штрафовать. Бывает и так, что продавцы хитрят, то есть во время наших проверок они занижают цены, но когда мы уходим, обратно завышают. Граждане могут обратиться к нам по поводу высоких цен, и мы решим вопрос. Штраф за завышение цен на уголь составляет 17 тысяч сомов».

Замдиректора отметил, что уголь должен продаваться строго в топливных базах, но несмотря на это предприниматели, не имеющие соответствующего разрешения, организовывают придорожные точки продажи.

«Бывают и те, у кого есть патент на перевозку, но нет разрешения на продажу, — объяснил он. — Уголь должен продаваться строго в топливных базах, но в ходе рейда выяснилось, что продают даже на дорогах».

VESTI.KG