Кыргызстанцам стало сложнее трудоустраиваться в России – там не признают сертификаты КР о вакцинации

МИД пытается решить проблему. Отмечается, что в РФ еще не признан ни один из иностранных сертификатов

Посольство КР в РФ прокомментировало распространившуюся в соцсетях и СМИ информацию, согласно которой кыргызстанцы испытывают трудности при найме на работу в Москве, поскольку в России не признают сертификаты КР о вакцинации.



«В соответствии с поручением кабинета министров КР с 10 июня 2021 года Министерством иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР проводится целенаправленная работа по признанию иностранными государствами сертификатов КР о вакцинации. Образцы сертификатов КР о вакцинации с просьбой об их признании на территории РФ по дипломатическим каналам были препровождены в уполномоченные органы Российский Федерации.



Данный вопрос поднимается на встречах Посольства КР в РФ в МИД России.

По информации российский стороны, в настоящее время обращение кыргызской стороны находится на рассмотрении соответствующих компетентных органов РФ, и процедура признания сертификатов КР о вакцинации еще не завершена.



При этом следует отметить, что до настоящего времени в России еще не признан ни один из иностранных сертификатов.



С учетом вышеизложенного, во избежание трудностей при найме на работу в РФ и получении QR-кодов, Посольство считает целесообразным соотечественникам, намеревающимся прибыть в РФ на работу, прохождение вакцинации в России российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания.



Работа по признанию сертификатов КР о вакцинации в зарубежных странах будет продолжена по линии Министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций и Министерства здравоохранения КР», - говорится в пресс-релизе МИД Кыргызстана.



VESTI.KG