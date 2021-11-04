В России предлагается обязать трудовых мигрантов сдавать ДНК

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Об этом он сказал «Интерфаксу».

В новом нормативном акте он предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что за январь — июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч.

Согласно закону о геномной регистрации, принятому в 2008 году, обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.

Источник: Govori.TV, gezitter.org