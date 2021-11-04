Не только по национальности и полу. Названы 12 дискриминационных формулировок в вакансиях

Самая частая причина отказа в трудоустройстве – несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии, это причина почти каждого третьего отказа.

Отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, по данным исследования HeadHunter. Все эти требования являются дискриминационными.

Сложно сказать, надуманная ли это причина, указанная самим соискателем, либо же требования работодателя действительно являлись дискриминационными. Каждый случай необходимо рассматривать по отдельности.

Сайт HeadHunter собрал самые типичные примеры формулировок в вакансиях, которые признаются дискриминационными условиями.

1. Приглашение для двух и более человек в одной вакансии (исключение – вакансии для бригад). Пример: "Приглашается семейная пара в загородный дом…" Нельзя заключать трудовой договор с двумя и более работниками. Кроме того, это дискриминация по семейному положению. Пример: "Приглашаются только лица, состоящие в браке".

2. Ограничения или предпочтения по полу и (или) возрасту. Примеры: "Мужчина до 40 лет", "Для молодых и активных", "Предпочтение женщинам до 30 лет". Исключение – если по закону на соответствующих работах из-за особых условий запрещен женский труд.

3. Ограничения или предпочтения по расе, национальности, цвету кожи, происхождению. Пример: "Требования: славянская внешность…", "Преимущество у соискателей с азиатской внешностью…"

4. Ограничение или предпочтение по семейному положению. "Без маленьких детей", "Предпочтение замужним кандидаткам со взрослыми детьми".

5. Ограничения или предпочтения по религиозной принадлежности. "Работа для мусульман", "Только для православных!" Тот факт, что работа предстоит в религиозном коллективе, запрет не снимает.

6. Ограничения или предпочтения по внешности. "Респектабельная внешность", "Модельная внешность", "Подтянутый внешний вид", "Спортивная фигура". Это дискриминация, если деловые качества не связаны с внешностью напрямую, например, речь не идет о вакансии "модель". "Секретарь – лицо компании", "работа с клиентами обязывает" - это не аргумент.

7. Ограничения или предпочтения по имущественному признаку. "Водитель с личным авто", "Соискателям с личным авто – преимущество". Работодатель обязан обеспечить работника средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей.

8. Ограничения по гражданству. "Только для граждан Кыргызстана". Оформление трудовых отношений с иностранными гражданами имеет массу особенностей для работодателя, но ограничивать их в праве нельзя.

9. Ограничения по месту проживания. "Регистрация в Бишкеке", "Иногородним просьба не беспокоить".

10. Ограничение для соискателей с судимостью. "Отсутствие судимости обязательно". Исключение – если это требует закон для определенной профессии или сферы деятельности.

11. Ограничение и предпочтения по привычкам, увлечениям, хобби. "Без вредных привычек", "Любовь к спорту будет вашим преимуществом". Исключения – профессии и должности, для которых по закону требуются справка об отсутствии алкоголизма и других зависимостей.

12. Любые другие ограничения и предпочтения, не связанные с деловыми качествами. "Зодиакальный знак – Телец, Дева или Козерог", "От вас должно веять респектабельностью и благополучием", "Голубоглазым – преимущество!", "Владение государственным языком без акцента", "Только для веганов".

В случае сомнений, является ли то или иное условие дискриминационным, необходимо задать вопрос, является ли оно деловым качеством и имеет ли прямое отношение к функционалу вакансии. Личные предпочтения и стереотипы руководителя, особенности коллектива и любые пожелания сверх чисто деловых качеств ("нам так комфортнее", "мы так привыкли", "у нас так принято") - все это может быть признано дискриминацией.

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В базе "HeadHunter Кыргызстан" по состоянию на ноябрь 2021 года находится более 100 тысяч резюме-соискателей и более 800 вакансий.



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