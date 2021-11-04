Из-за отключения газа часть Бишкека на пять дней оставят без отопления и горячей воды

В части Бишкека будет прекращена подача горячей воды и тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Городские власти напоминают, что в связи с врезкой вновь смонтированного подземного газопровода по улице Джаманбаева ОсОО "Газпром Кыргызстан" приостанавливает подачу природного газа.
Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 1 по 5 ноября.
Как уточняется, будет отключено теплоснабжение в микрорайоне "Нижний Джал" и в домах по улице Гагарина.
URL: https://kaktus.media/448720
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!