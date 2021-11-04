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Из-за отключения газа часть Бишкека на пять дней оставят без отопления и горячей воды

В части Бишкека будет прекращена подача горячей воды и тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Городские власти напоминают, что в связи с врезкой вновь смонтированного подземного газопровода по улице Джаманбаева ОсОО "Газпром Кыргызстан" приостанавливает подачу природного газа.

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 1 по 5 ноября.

Как уточняется, будет отключено теплоснабжение в микрорайоне "Нижний Джал" и в домах по улице Гагарина.

 
URL: https://kaktus.media/448720

           

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