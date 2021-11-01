Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

Ташиев заключил договор с Россией о закупке вертолета и дронов для наблюдений

Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаном многофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд погранслужбы.

29 октября в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась встреча председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева с главой акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

 Как сообщили в пресс-службе комитета, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов развития военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Стороны договорились о приобретении кыргызской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ и о поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним.

Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаном многофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд погранслужбы.
 
 

URL: https://kaktus.media/448629

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить