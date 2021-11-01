Ташиев заключил договор с Россией о закупке вертолета и дронов для наблюдений

Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаном многофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд погранслужбы.

29 октября в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась встреча председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева с главой акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов развития военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Стороны договорились о приобретении кыргызской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ и о поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним.

Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаном многофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд погранслужбы.





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