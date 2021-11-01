Кандидат проводит чаепития с избирателями и нарушает закон? Ответ кандидата

Кандидат по Джети-Огузскому одномандатному округу №34 Мурат Исмаилов занимается подкупом избирателей путем организации чаепитий.

Об этом Kaktus.media сообщили избиратели.

По их информации, он проводит такие встречи с избирателями постоянно.

Кроме того, жители села Тосор отмечают, что со стороны кандидата и его уполномоченных идет давление на местных жителей, чтобы они не работали и не агитировали за других кандидатов-одномандатников.

Справка

Мурат Исмаилов, кандидат в депутаты по Джети-Огузскому одномандатному округу, уроженец с. Тосор.

В штабе кандидата Исмаилова опровергли обвинения, сообщив, что это снимок с тушоо-тоя его односельчанина, куда кандидат зашел поздороваться с людьми на несколько минут.

"Это могут подтвердить все, кто присутствовал, и в первую очередь хозяин дома. Здесь нет никаких нарушений. Это очень понятная с точки зрения логики и человечности ситуация. Мы хотели бы призвать своих оппонентов вести борьбу честно. Мы проводим очень открытую агитационную кампанию в строгом соответствии с требованиями закона. Жаль, что отдельные оппоненты, вместо того чтобы работать так же открыто, как и мы, заняты организацией таких дешевых провокаций", - заявили в штабе кандидата.



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