Кандидат проводит чаепития с избирателями и нарушает закон? Ответ кандидата

Кандидат по Джети-Огузскому одномандатному округу №34 Мурат Исмаилов занимается подкупом избирателей путем организации чаепитий.
Об этом Kaktus.media сообщили избиратели.
По их информации, он проводит такие встречи с избирателями постоянно.
Кроме того, жители села Тосор отмечают, что со стороны кандидата и его уполномоченных идет давление на местных жителей, чтобы они не работали и не агитировали за других кандидатов-одномандатников.
Справка
Мурат Исмаилов, кандидат в депутаты по Джети-Огузскому одномандатному округу, уроженец с. Тосор.
В штабе кандидата Исмаилова опровергли обвинения, сообщив, что это снимок с тушоо-тоя его односельчанина, куда кандидат зашел поздороваться с людьми на несколько минут.
"Это могут подтвердить все, кто присутствовал, и в первую очередь хозяин дома. Здесь нет никаких нарушений. Это очень понятная с точки зрения логики и человечности ситуация. Мы хотели бы призвать своих оппонентов вести борьбу честно. Мы проводим очень открытую агитационную кампанию в строгом соответствии с требованиями закона. Жаль, что отдельные оппоненты, вместо того чтобы работать так же открыто, как и мы, заняты организацией таких дешевых провокаций", - заявили в штабе кандидата.
URL: https://kaktus.media/448626
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