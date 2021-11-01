Беременную кыргызстанку с Ярославского вокзала Москвы отправят на родину

После распространения видео о беременной кыргызстанке в Москве без документов консул посольства Кыргызстана в России совместно с юристами в воскресенье, 31 октября, поехал на Ярославский вокзал.

Там они поговорили с сотрудниками полиции железнодорожного вокзала, социальными службами Москвы, посетили место организации питания для бездомных людей.

По информации представителей фонда "Люди", снявших видеоролик, произошло недоразумение. Гражданка Кыргызстана на самом деле имеет документы, ранее в посольство не обращалась. Сотрудники посольства нашли и брата женщины, который подтвердил, что у нее есть паспорт Кыргызстана.

После показа видео он забрал сестру с Ярославского вокзала, разместил в квартире в районе Люблино, намерен отправить в Кыргызстан ближайшим рейсом.

При содействии брата консул пообщался по видео с женщиной. Она рассказала, что находится на пятом месяце беременности.

Со слов очевидцев, 26-летняя гражданка ведет асоциальный образ жизни. Ранее отказалась от услуг социальной службы Москвы. Также на привокзальной площади Ярославского вокзала находился другой 30-летний уроженец Кеминского района без определенного места жительства. Его привезли в посольство, документировали со свидетельством для возвращения на Родину и при содействии кыргызского землячества приобрели авиабилет в Кыргызстан на ближайший рейс.



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